Eredità Cesarini, i familiari: "Basta attese per la casa famiglia ai disabili"

Eredità Cesarini e casa famiglia per disabili che la nuova giunta ha deciso di spostare al complesso San Martino da recuperare, la famiglia dell’ex assessora che, il 25 aprile del 2013, ha lasciato tutti i suoi averi al Comune per lo scorpo, non ci sta. La giunta nel comunicare la decisione dello spostamento della casa famiglia dall’ex convento Giuseppine dove i lavori sono a buon punto, aveva dichiarato: "L’esecutore testamentario ha definito tale scelta coerente con le volontà espresse da Daniela Cesarini". Il riferimento è allo spostamento della casa famiglia al San Martino mantenendo comunque in capo al Comune la struttura delle Giuseppine (acquistata dalla vecchia giunta con l’eredità Cesarini) "da destinare a usi e servizi a sostegno delle persone con disabilità". Una decisione che era nell’aria da tempo avendo i nuovi amministratori, quando erano all’opposizione, contestato la decisione per via degli spazi giudicati non idonei per persone in carrozzina. Ma Enrico e Paolo Filonzi, cugini di Daniela Cesarini ed esecutori testamentari spiegano la loro posizione che è quella di arrivare il prima possibile alla realizzazione della struttura all’ex Giuseppine, visto che sono trascorsi dieci anni dalla morte dell’ex assessora.

"Come esecutori testamentari – spiegano Enrico e Paolo Filonzi – precisiamo che la presa di atto della decisione dell’Amministrazione circa lo spostamento della casa famiglia per disabili al complesso San Martino non significa condivisione, ma solo riconoscimento del diritto del Comune come erede. Fin dal primo incontro con il vicesindaco Samuele Animali e con l’assessore ai Lavori Pubblici Valeria Melappioni del 23 novembre scorso avevamo espresso parere nettamente contrario alla soluzione San Martino, perché causa di ulteriori e indefinibili ritardi nella realizzazione della casa. Pertanto il nostro auspicio rimane che la volontà di Daniela venga concretizzata quanto prima nei locali in avanzato stato di completamento alle ex Giuseppine".