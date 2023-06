"Eredità Cesarini, ok al nuovo progetto"

Eredità Cesarini, il vicesindaco Samuele Animali chiamato in causa dall’esecutore testamentario Enrico Filonzi e dall’altro cugino dell’ex assessora (che ha lasciato tutti i suoi averi al Comune per una casa famiglia per disabili) conferma la scelta. "Mesi fa – spiega – ho partecipato a due incontri, uno dei quali con i parenti più prossimi, per illustrare le intenzioni dell’amministrazione. Il parere formale rilevante per la pratica amministrativa risale invece a pochi giorni fa, è agli atti. È sottoscritto dall’esecutore, riconosce la conformità del nuovo progetto alle volontà di Daniela. Non poteva essere diversamente – aggiunge – perchè l’odierna soluzione (il trasferimento al complesso San Martino, ndr) supera le molte criticità emerse con riguardo all’immobile prima individuato (Giuseppine, ndr), che verrà comunque destinato a finalità sociali".