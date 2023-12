Eredità, ora il palazzo passa al Comune dorico

Il palazzo in centro e a due passi dalla sede dell’amministrazione, donato secondo testamento a ‘poveri e bisognosi’ è ufficialmente passato al Comune. Firmato nei giorni scorsi l’atto che prevede il passaggio di competenze di un immobile di via Frediani, al civico 4, a Palazzo del Popolo. Stiamo parlando della donazione voluta dalla signora Dina Catalucci. La donna, deceduta nel 2010 e protagonista involontaria e vittima al tempo stesso di una vicenda incredibile: nel testamento olografo aveva ordinato che quell’appartamento fosse appannaggio di chi soffre. Un provvedimento contrastato da una nipote, unica parente in vita, ma che il tribunale ha rigettato in via definitiva. Dal notaio la settimana scorsa c’era anche un conoscente della Catalucci, Gabriele Schiavoni, estromesso dalla gestione dei beni della donna e che nel corso degli ultimi anni ha rimesso svariati soldi senza ottenere alcuna copertura. La notizia adesso, tuttavia, è che la giunta, dopo l’analisi complessiva, ha deciso di accettare la donazione sciogliendo il riserbo eliminando il concetto di ‘beneficio d’inventario’.