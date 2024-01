"Ereditato sentenze da 12 milioni"

"Non è una novità, in quanto è una cosa che ci aspettavamo entrando nel 2024. Una situazione di fatto preannunciata". Non è apparso affatto sorpreso il governatore della Marche Francesco Acquaroli, ieri a margine della conferenza per l’Ultimo Miglio, rispondendo alla stampa sul decreto ingiuntivo da 305mila euro emesso dal Tribunale di Roma nei confronti dell’Atim, dietro richiesta di Aeroitalia per il contratto di sponsorizzazione saltato. Piuttosto il presidente ha fatto sapere "che la Regione Marche ha tanti altri contenziosi, anche appartenenti a ere precedenti alla nostra guida della Regione. Faccio un esempio: c’è una sentenza di qualche mese fa che condanna la Regione a pagare 12 milioni di euro, c’è anche un appello che siamo convinti ci vedrà vincenti".

Una sentenza che nulla avrebbe a che vedere con le questioni dell’aeroporto, quanto piuttosto con il rilascio, più di dieci anni fa, di autorizzazioni per alcune concessioni. Sul decreto ingiuntivo, invece, ha detto "ovviamente siamo dispiaciuti, ma non sarà né il primo né l’ultimo contenzioso, nella pubblica amministrazione capita. In ogni seduta di Giunta, c’è una parte dedicata a questo tema. Ora quello che rassicura è che è che ci sarà un giudice che potrà stabilire quale delle due parti ha ragione. Al momento non ho motivo di dubitare che l’atto non sia stato corretto". Sulla nomina di Marco Bruschini alla guida dell’Atim ha infine ricordato che lo stesso "ha superato una selezione pubblica, in cui sono stati comparati da una struttura tecnica diversi curricula. Non è stata una scelta politica".