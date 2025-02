Eremo di Santa Maria Val di Sasso: fondi regionali per sistemare la strada

Il governo regionale ha incrementato le risorse in campo nell’ambito del programma triennale dei lavori pubblici e tra i tanti interventi ce ne sono due in particolare nel territorio fabrianese che ne beneficeranno. Si tratta della sistemazione e riqualificazione della strada regionale dell’Eremo di Santa Maria Val di Sasso e della futura palazzina delle emergenze sanitarie dell’ospedale.

Buone nuove insomma recepite dall’amministrazione comunale mentre però continuano a fioccare le polemiche sullo stato di alcune strade. Il consigliere comunale Pino Pariano porterà di nuovo la questione in Consiglio: "L’obiettivo è proprio quello di segnalare la situazione di criticità in cui versano le strade cittadine e delle frazioni a causa delle numerose buche disseminate lungo il manto stradale – rimarca -. Premesso che gli automobilisti fabrianesi, sempre più esasperati, si imbattono quotidianamente in una corsa a ostacoli lungo le vie cittadine e delle frazioni a causa delle buche pericolose e voragini del manto stradale che mettono a serio rischio la carrozzeria delle auto e la sicurezza veicolare, chiederò, per l’ennesima volta, una mappatura delle strade interessate dal degrado e un eventuale cronoprogramma di adeguato ripristino del manto stradale. Detto questo mi sorge una domanda: Sindaco e Assessori girano per la città? E’ assurdo che chi ci governa non si accorga di questa assurda situazione".