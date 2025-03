"Eresìa" in pieno centro. Il locale ora è nel mirino: "Vogliono farci chiudere. Troviamo una soluzione"

Un locale dove si possa ascoltare musica dal vivo, in una città refrattaria alla movida, come poteva chiamarsi, se non Erèsia? Aprire un locale del genere, nel sonnacchioso capoluogo, è una scelta coraggiosa, controcorrente, eretica appunto, ma, almeno finora, si è rivelata azzeccata: in effetti, il circolo Arci Erèsia, aperto a settembre, in pieno centro, in vicolo Bonarelli, dove un tempo c’era il Museo del Giocattolo, ha radunato, in appena sei mesi di attività, duemila soci. Una sessantina le attività culturali ospitate finora, tra concerti, stand up comedy, corsi e incontri di vario tipo, dai gruppi linguistici ad attività per diversamente abili. Qui, venerdì prossimo, alle ore 17, si incontreranno, per parlare di "Spazi rigenerati e rigeneranti: un viaggio tra territori e vita notturna", il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, il presidente di Arci Ancona e Marche Michele Cantarini, il responsabile Arci Piemonte Luca Bosonetto, la vicesindaca di Bologna con delega all’economia della notte Emily Marion Clancy e la ricercatrice in media studies and social sciences all’Università John Cabot Eleonora Diamanti. A seguire apericena e dj set. Tra gli argomenti che si discuteranno ci sarà di certo la convivenza tra scioperati nottambuli che schiamazzano fuori dai locali e lavoratori residenti che vogliono dormire. Una convivenza talmente difficile che i rapporti tra Erèsia e uno dei condomìni della zona si sono fatti tesi.

Cosa ne pensa Nico Romagnoli, presidente dell’associazione che gestisce il circolo? "Capisco che siamo in una zona delicata. Ci sono stati dei problemi, con riunioni di condominio, durante le quali si è manifestata l’intenzione di farci chiudere. Noi non abbiamo intenzione di creare problemi ai condòmini, per questo ho presentato un progetto di insonorizzazione ma non è stato preso in considerazione. Ho chiesto appuntamento con il sindaco per capire qual è il modo migliore per proseguire questa attività".

Il sindaco cosa vi ha detto? "Ci ha manifestato, durante il primo incontro, il suo interesse per le nostre attività e la disponibilità dell’assessore alle politiche giovanili, con cui abbiamo fissato un appuntamento per oggi".

Perché avete deciso di aprire il vostro locale proprio lì? "Io faccio il dj e il produttore, suono musica techno, ho girato per diversi paesi stranieri. Anche se vengo da Belvedere Ostrense, abito ad Ancona da dieci anni, ma qui non avevo ancora trovato chance per la musica che mi piace, perché in città c’è solo un privato che promuove attività da discoteca. In centro c’era un locale bello, sfitto, uno spazio dove nei limiti della regolamentazione comunale avremmo potuto organizzare attività culturali, tra cui anche la musica, e ci siamo lanciati".

Quando è aperto il vostro circolo? "Dal venerdì alla domenica, dalle ore 18 a mezzanotte, ma anche il giovedì ci sono attività e siamo disponibili ad aprire in qualsiasi orario".

Come pensate di risolvere i problemi con i condòmini? "Noi vorremmo mantenere lo spazio in centro per le attività culturali non musicali e trovare un posto alternativo, anche abbandonato, per la musica. Lo ristruttureremmo a nostre spese. Ci scrivono da tutta Italia, non solo agenzie di booking, per proporci concerti, ma anche burattinai, comici, attori e chiunque faccia spettacolo dal vivo".