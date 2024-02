Ergastolo a Padovani. L’ultima inutile difesa:: "Uccisi Alessandra perché stavo male"

Orlandi

Ergastolo. L’appello accorato di Giovanni Padovani ("Qui non ci sono vincitori, abbiamo perso tutti: io non stavo bene, una persona che sta bene non ammazza un altro essere umano", affiancato dalla madre Virginia in lacrime e dal proprio avvocato Gabriele Bordoni) non ha ottenuto l’effetto sperato. Dopo due ore di camera di consiglio, la Corte d’assise presieduta dal giudice Domenico Pasquariello ha stabilito la massima pena possibile per il ventottenne di Senigallia, accusato di avere ucciso a Bologna la ex Alessandra Matteuzzi, 56 anni, a martellate, calci, pugni e colpi di panchina il 23 agosto 2022, sotto casa di lei. Riconosciute tutte le aggravanti e una provvisionale di centomila euro a testa per la sorella e la madre di Alessandra, di diecimila per ciascuno dei due nipoti e di cinquemila per le altre parti civili, tra cui il Comune di Bologna (presente alla lettura del dispositivo anche il sindaco Matteo Lepore).

L’ex calciatore Padovani, cappotto lungo sopra la maglietta bianca, non ha mosso un muscolo mentre il giudice leggeva il suo destino. Ha urlato invece Stefania Matteuzzi. Sorretta dagli avvocati Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi, si è accasciata, sciolta in un pianto disperato. "Mia sorella non c’è più, nessuno me la ridarà", ha gridato tra i singhiozzi. La condanna è stata accolta da un applauso, subito zittito dal giudice. Ma prima che la Corte si riunisse per decidere, dopo le repliche delle parti, Padovani in persona ha preso la parola. Solo un’altra volta l’aveva fatto, due mesi fa, quando aveva implorato i giudici di fargli fare altri esami che provassero che era "malato e bisognoso d’aiuto". Invano. Questa volta non gli è andata meglio, se sperava di fare breccia nei cuori della giuria. Un discorso di quasi dieci minuti, in cui non ha chiesto perdono, pur ammettendo di avere "compiuto un gesto gravissimo e imperdonabile". Non pronuncia mai il nome di Alessandra – "C’è una donna di 56 anni che purtroppo non c’è più" – tranne in due occasioni, quando cioè le ’riconosce’ di essere stata "una donna molto bella e anche intelligente, perché Alessandra era molto intelligente", e, in chiusura, quando ribadisce che "Alessandra non c’è più, ma giustizia deve essere fatta senza tenere conto di media e opinione pubblica".

Parla di sé in terza persona, Padovani. L’unico momento in cui si commuove è quando ricorda che "qui c’è un ragazzo che a 26 anni è andato in carcere, ma aveva sempre rigato dritto: avevo tanto da perdere, infatti ho perso tanto. Quel ragazzo era un calciatore e un fotomodello, si era ritagliato uno spazio facendo sacrifici". La prima persona ritorna però quando perora la propria causa: "Se ritenete che quello che è successo sia stato fatto da una persona lucida, allora merito l’ergastolo. Anzi, lo pretendo: voglio stare ogni minuto della mia vita in carcere. Ma se valuterete che invece qualcosa di anormale ci sia, allora no: la verità di come sono andate le cose, io la so. Non stavo bene". E ora "vivo in un incubo, perché mi dispiace. Questo fardello è più pesante del carcere. Se potessi tornare indietro lo farei, ma non sono sicuro che le cose andrebbero diversamente: perché io con la testa non c’ero più. E quando perdi la capacità di capire, puoi commettere l’irreparabile".

Una "esplosione bestiale e cieca", per il suo avvocato Bordoni, che ritiene affondi le radici in una "predisposizione genetica". Il difensore ora commenta: "La decisione non mi sorprende, ma non mi acquieta. L’applauso del pubblico alla lettura del dispositivo, alla presenza del sindaco in persona, temo ci abbia riportato indietro, a epoche buie". "La vera giustizia sarebbe che Alessandra fosse qui oggi, invece è in un’urna cineraria. E la colpa è solo di Giovanni Padovani. La giustizia ha fatto il proprio corso", rilancia invece l’avvocato Rinaldi.