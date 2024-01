Ergastolo al killer, il giorno dopo muore il nonno

Venerdì 12 gennaio è stato un venerdì nero, il più nero per Virginia Centini, la madre di Giovanni Padovani, il 28enne senigalliese: venerdì, per lui è arrivata la richiesta di ergastolo formulata dal procuratore aggiunto Lucia Russo e dal sostituto procuratore Francesca Rago alla Corte d’Assise al termine di quattro ore di requisitoria in cui le pm hanno ripercorso in aula la dinamica dell’omicidio di Alessandra Matteuzzi, 56 anni, assassinata a calci, pugni e colpi di panchina dall’ex Padovani il 23 agosto 2022. Ventiquattr’ore dopo ha dovuto dire addio al padre al padre Ennio.

Si è spento all’età di 83 anni. Nei necrologi, c’è anche il nome di Giovanni a segno di una famiglia, che nonostante tutto non lo abbandona. Proprio lo scorso ottobre, mamma Virginia era finita nella bufera accusata di ‘difendere’ il figlio. Nessun attenuante, nessuna giustificazione, soprattutto dopo venerdì, quando in aula si è avuto la prova della violenza inaudita con cui è stato commesso l’omicidio. L’avvocato di parte civile per i nipoti di Sandra, Chiara Rinald, durante l’arringa ha proiettato due minuti di video per "portare Alessandra in aula per la prima volta e perché possiate giudicare lo scempio che ne ha fatto l’imputato con occhi puliti dai pregiudizi. Al termine del video, due foto che ritraggono il volto sfigurato della donna nel tavolo dell’obitorio. Immagini a cui nemmeno lo stesso Padovani, pur essendo il responsabile di quella ferocia, è riuscito a guardare e ha chiuso gli occhi. Virginia è rimasta in un angolo con il volto nascosto tra le mani in segno di disperazione.

Un dolore forte, immenso a cui ne è seguito uno ancora più grande, la perdita del papà Ennio. Una donna più sola per cui le tragedie sembrano non avere fine. Giovanni Padovani ha manifestato la volontà di partecipare ai funerali del nonno, che si terranno oggi alle 15, nella chiesa di Cesano: il suo avvocato, Gabriele Bordoni, dopo un confronto con il presidente della Corte d’assise che sta celebrando il processo per omicidio di Padovani, ha però rilevato come non vi fossero neppure i tempi tecnici per formulare una richiesta formale in questo senso, che dunque non è stata inviata.

Padovani resterà perciò nel carcere di Reggio Emilia in cui è attualmente detenuto. Questa mattina alle 11, nella stessa chiesa saranno celebrati i funerali della 34enne, vissuta a Cesano fino a qualche mese fa, che giovedì si è tolta la vita.