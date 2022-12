Ernest Hemingway e il conte Augusti "Quella nostra aristocratica amicizia"

di Claudio Desideri

Un filo sottile ma dalla forza straordinaria lega, in questi giorni di dicembre, l’Hotel de la Poste di Cortina e il palazzo delle Cento Finestre di Senigallia, residenza della famiglia Augusti. A unire queste due località, conosciute ovunque come mete turistiche, una di montagna e l’altra di mare, è una mostra di respiro internazionale: "Dalle Marche al Veneto. Ernest Hemingway e il conte Augusti. Un’aristocratica amicizia". L’esposizione, con memorabilia di grande valore storico, è stata allestita nel famoso hotel di Cortina che fu luogo d’incontro e di amicizia tra il grande scrittore americano, premio Nobel per la letteratura e il conte Gino, capitano dei Lancieri di Milano ed eroe di guerra.

Ma come nacque questa amicizia? Il 19 giugno del 1918, nel corso della battaglia del Solstizio nei pressi di Monastier, il conte Gino decise di contrattaccare un battaglione austroungarico. Una carica risolutiva che portò alla riscossa di Vittorio Veneto e di fatto alla vittoria della guerra. Quel giorno era presente ed assistette alla battaglia anche un giovane sottufficiale americano della Red Cross, Ernest Hemingway, che restò colpito dalla carneficina, morirono più di duemila austriaci, tanto da trovare in questo evento la fonte di ispirazione per il suo famoso romanzo "Addio alle Armi".

Lo scrittore sancì con questo evento una amicizia che durò per decenni e che lo portò, nel 1948, a essere ospite del conte nella residenza delle Cento Finestre. Un’amicizia nel corso della quale i due si scambiarono memorabilia come il famoso bastone di Pamplona che lo scrittore lasciò al conte più anziano di lui. I due amici restarono sempre uniti e si incontrarono nei decenni successivi a Parigi, a Cortina, a Venezia e Rimini. E in questi incontri si scambiarono oggetti, conservati a Senigallia ed oggi esposti a Cortina. Un aneddoto, conosciuto dalla storia, vede Hemingway chiedere al conte Gino di poter incontrare il suo amico Gabriele D’Annunzio, anche lui frequentatore della residenza del nobile senigalliese.

E questo avvenne il 26 giugno del 1918. Il poeta italiano e Gino Augusti si erano conosciuti nel 1911 quando il conte partecipò e vinse il concorso ippico internazionale di Torino.

D’Annunzio, presente alla gara, volle conoscerlo e da lì prese avvio la loro grande amicizia che fu rafforzata con incontri sia a palazzo Augusti che al Vittoriale, nel corso dei quali si donarono cose straordinarie come il bastone con la dedica del Vate "Io ho quel che ho donato".

Altro amico del conte Augusti fu Francesco Baracca, l’eroe dell’aviazione italiana, morto giovanissimo. Colui che lasciò in eredità a Enzo Ferrari il simbolo del cavallino rampante, che il pilota aveva fatto dipingere sulla carlinga del suo aereo, e che poi divenne lo stemma della famosa casa automobilistica italiana.

Tra i memorabilia conservati nella Casa Museo degli Augusti a Senigallia spiccano anche quelli lasciati da Baracca, che sottolineano la grande amicizia con il conte, come la cartolina raffigurante il suo aereo che sorvola le truppe comandate da Gino Augusti e la scritta: "Dall’alto sorvolo le tue imprese e le proteggo". Baracca morì proprio per aiutare il suo amico nella grande carica di Monastier. La particolarità e la forza intellettuale del conte Gino si leggono anche nelle amicizie che ebbe nel corso della sua vita come quella intercorsa con Winston Churchill ospite della villa Augusti nell’agosto del 1944. Tutti uomini che hanno fatto la storia del ’900.

Il conte Gino Augusti non fu solo un soldato e un eroe fu anche colui che introdusse la mezzadria nella regione, fu podestà e primo sindaco di Senigallia dopo la Liberazione. Una carica, quest’ultima, che potrebbe sembrare in contraddizione con la prima ma che fu possibile proprio grazie all’intervento di Churchill e all’elevata statura morale e intellettuale del Conte. La vita, l’energia e la forza di questo grande aristocratico italiano, forse dimenticato dagli uomini ma non dalla storia è ancora oggi presente nella Casa Museo della villa delle Cento Finestre, sede dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria 7° Reggimento Lancieri di Milano. Una casa che è anche "Locanda della Cavalleria" dove è possibile, su prenotazione, alloggiare e vivere la storia di una antichissima famiglia, di un uomo speciale, di poeti e politici conosciuti al mondo, di scrittori indimenticabili ed eroi.