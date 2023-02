Eroina negli slip Arrestato 39enne

Alla guida della sua auto, con la droga negli slip vede i carabinieri e cerca di fare una manovra per sfuggire ma loro lo fermano, lo controllano e lo arrestano. Giovedì sera i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Jesi hanno arrestato un trentanovenne, di nazionalità italiana, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo, imprenditore agricolo già noto ai militari per precedenti specifici, alla vista dei carabinieri ha tentato di eludere il controllo compiendo una manovra repentina che, però, non è passata inosservata. Poco dopo i militari lo hanno fermato e il suo nervosismo li ha indotti a effettuare una perquisizione che ha consentito di recuperare complessivamente 3, 80 grammi circa di eroina, suddivisa in cinque dosi, nascoste negli slip. La conseguente perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di recuperare 19 flaconi di metadone da 100 ml ognuno, dai quali erano state rimosse le relative etichette, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Ieri il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora. I controlli saranno ulteriormente intensificati, in particolare nel corso del fine settimana.