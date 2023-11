Eroina nei barattoli di Nutella. Maxi condanna ai tunisini

L’eroina nascosta nei barattoli della cioccolata costa una doppia condanna ai pusher della droga, arrestati a marzo scorso, dai carabinieri, al casello autostradale di Loreto-Porto Recanati. In manette erano finiti due tunisini di 30 anni. Una pattuglia del Norm di Ancona si era insospettita della loro auto, una Opel Meriva molto vecchia, a bordo della quale viaggiavano. All’uscita del casello li avevano fermati e nella busta della spesa avevano trovato tre barattoli di Nutella che contenevano ciascuno un ovulo di eroina del peso di 28 grammi ciascuno. In tutto avevano quasi un etto di droga. Ieri mattina la giudice Martina Marinangeli li ha condannati a sei anni di carcere ciascuno. Era il 16 marzo, primo pomeriggio, quando la loro auto è finita nei controlli dell’Arma. L’auto arrivava da sud e ai militari era già arrivata la segnalazione di un arrivo di un carico di droga per cui si trovavano vicino al casello autostradale, pronti ad individuare i possibili corrieri di eroina. La Opel ha passato la barriera del pedaggio e i carabinieri l’hanno fermata. I militari hanno fatto scendere gli occupanti, molti innervositi di quell’imprevisto che forse non avevano ben calcolato. Portati in caserma sono stati perquisiti ed è stata controllata bene anche la vettura. A bordo c’erano delle buste della spesa appena fatta, con dentro generi alimentari come scatolette di tonno, yogurt, panini, affettati, e poi pannolini e tre barattoli di cioccolata. Sono stati aperti e dentro sono stati trovati i tre ovuli di eroina. I due tunisini erano stato arrestati con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

ma. ver.