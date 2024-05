"Erosione, importante rispettare i tempi dei lavori: i fondi ci sono"

Saranno in due a contendersi la fascia tricolore a Montemarciano: l’assessora uscente Monica Magnini (Montemarciano democrazia solidarietà) contro il consigliere di opposizione Maurizio Grilli (Progetto Montemarciano).

Grilli (lista numero 1), gli obiettivi più urgenti da portare avanti nei primi suoi 100 giorni di mandato in caso di elezione?

"Verificare subito la situazione finanziaria reale del Comune e renderne partecipi i cittadini con un’assemblea. Recuperare risorse per alcuni eventi estivi che ci risulta non essere stati finanziati. Effettuare una mappatura precisa per iniziare la programmazione del recupero del decoro urbano".

Erosione costiera a Marina, nell’ultimo periodo non sono mancati botta e risposta con la Regione sui fondi da impegnare. Come si muoverà?

"La Regione ha sempre dato molte risorse economiche per la difesa costiera a Montemarciano. Noi saremo attivi affinché sia rispettato il cronoprogramma dei lavori, determinante per l’efficacia dell’opera. Non escludo di avvalermi di ulteriori professionisti esperti".

Come risolvere il nodo della biblioteca comunale?

"Biblioteca e Cag oggi condividono i locali, ma la biblioteca è aperta per poco tempo, è destinata solo al prestito librario, troppo poco. E il Cag merita spazi più ampi e adeguati. Vogliamo trovarli anche ascoltanto le proposte dei ragazzi".

L’immobile di via Umberto I resterà sede comunale?

"Sappiamo che la proprietà era disponibile a ristrutturare chiedendo affitto più alto, il nostro obiettivo è tenere gli uffici comunali accessibili ai cittadini".

Montemarciano ha perso la scuola di via Marotti, cosa intende fare?

"Sono state fatte promesse irrealizzabili e si sono perse opportunità importanti del Pnrr. Recuperare il tempo perso sarà difficile, ma abbiamo obiettivi chiari: trovare risorse per ampliare il plesso di Marina che oggi è sovraffollato e privo di spazi per i laboratori. A Montemarciano vogliamo mantenere la scuola d’infanzia e la primaria, rendendo più funzionale la scuola in viale Europa".

Manutenzione delle strade si può fare di più?

"Sì, di più e meglio partendo da indirizzi chiari al settore lavori pubblici anche attraverso una riorganizzazione del lavoro. Sulla base delle risorse finanziarie che troveremo, sarà possibile programmare gli interventi anche con modalità nuove".

Come sceglierà la sua squadra di giunta: tra i candidati e gli eletti o anche all’esterno?

"Tra la schiera degli eletti perché nella mia squadra ci sono tutte le competenze per il cambio di rotta nella gestione come ci stanno chiedendo i cittadini".

Sara Ferreri