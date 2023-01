Errore del Comune: caos per il medico di base

"Lunedì, martedì e mercoledì prossimi il distretto sanitario sarà aperto esclusivamente per le procedure di cambio medico". Era di questo tenore del messaggino Whatsapp diramato dal Comune nei giorni scorsi, con gli orari nei quali potersi rivolgerei all’ufficio ed è stato subito assalto il distretto sanitario. Ma i cittadini nell’andare di corsa lunedì e ieri a iscriversi per scegliere il nuovo medico, visto che quello già presente aveva raggiunto il numero massimo di assistiti ammessi dalla normativa (e l’altro si reca soltanto due volta a settimana in paese), hanno avuto una brutta sorpresa.

Non c’era alcun medico da scegliere, bensì la possibilità riguardava soltanto la scelta del pediatra. Di qui il malumore e le proteste degli abitanti di Serra de’ Conti i quali speravano nella possibilità di vedersi assegnare un medico di fiducia a cui potersi affidare in maniera stabile. Un problema molto sentito, specie dalle persone meno giovani.

"Quella che abbiamo letto nei giorni scorsi sui nostri telefonini da fonte ufficiale era una notizia attesa da tutti – protestano tramite Il Carlino alcuni cittadini - ma abbiamo scoperto nostro malgrado che non era vera. L’informazione in realtà riguardava solo il pediatra dato che non abbiamo più nemmeno questa figura a Serra de’ Conti, oltre alla carenza di medici di famiglia. Avevamo un solo pediatra ma ora se ne va. Abbiamo un medico di base che è pieno e un altro che però viene soltanto due volte a settimana. Fino a quattro anni fa avevamo cinque medici di famiglia e due pediatri in paese e oggi siamo ridotti all’osso con la necessità di spostarci nei Comuni vicini".

Un problema quello della carenza dei medici di medicina generale e dei pediatri che riguarda diverse zone della Provincia con migliaia di famiglie costrette a spostarsi fuori Comune per avere assistenza per se’ e i propri figli. Un problema che vede impegnate anche le amministrazioni comunali che sono in pressing sulla regione per veder garantito un servizio fondamentale per i cittadini e per sgravare i pronto soccorso già interessati da iperafflusso. Nodo analogo con i pazienti costretti a scegliere un medico fuori Comune si sta registrando a Santa Maria Nuova. "Sono stato al distretto sanitario – riferisce un cittadino di Santa Maria Nuova – e mi hanno detto che per ora non sono previste sostituzioni per il dottore in pensionamento".