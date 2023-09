Errore nei pagamenti mensili a Serra de' Conti: Tari sballata, chiesti controlli

Un errore nella registrazione dei pagamenti mensili costringe il Comune a chiedere ai cittadini di ricontrollare i pagamenti della Tari. E’ quanto sta accadendo in questi giorni a Serrà de’ Conti, dove l’Amministrazione Comunale ha diffuso un avviso a tutti i contribuenti relativamente al pagamento della tassa sui rifiuti, sia per quanto riguarda l’accordo, emesso in primavera, che per il saldo.

Il Comune precisa anche che l’errore di registrazione non è dipeso dall’ente stesso. "Si comunica che l’Ufficio Tributi ha spedito i solleciti di pagamento Tari relativi all’anno 2022 -afferma l’Amministrazione Comunale- Purtroppo da una anomalia (non comunicata dal gestore delle emissioni dei pagamenti agli uffici competenti) nella registrazione mensile degli svuotamenti dell’anno 2022, alcuni di questi sono stati inseriti nel gestionale Tari dopo la bollettazione del saldo anno 2022. Questo ha creato per alcuni contribuenti un debito che ha generato il sollecito spedito dall’ente". Il Comune ora corre ai ripari. "L’Amministrazione comunale suggerisce a chi ha ricevuto il sollecito ma ha versato in toto sia acconto che saldo 2022 di non tener conto della raccomandata notificata -conclude- in quanto sarà compito dell’Ufficio Tributi medesimo inviare annullamento del sollecito e invito di pagamento per gli scarichi non bollettati".