Giuseppe Tassi
Ancona
Errori nel bando Inps sul sociale. L'Asp 9 fa ripartire il servizio
19 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Errori nel bando Inps sul sociale. L’Asp 9 fa ripartire il servizio

Da luglio disagi a cascata per i familiari dei dipendenti pubblici, che sono rimasti privi di adeguata assistenza .

Anziani disabili o allettati lasciati senza oss per errori Inps nel bando ’Home care premium’, rivolto ai familiari di dipendenti pubblici: in arrivo una soluzione.

Asp9 e CossMarche ci mettono una pezza e fanno ripartire il servizio. L’Inps, dal 1° luglio, come riferito nelle scorse settimane dal Carlino, ha cambiato le regole nazionali del servizio ’Home care premium’, e le prestazioni si sono ridotte moltissimo, e sono diventate in qualche caso di difficile erogazione. Ci sarebbero errori nel bando Inps, come ha confermato il direttore dell’Asp 9 Franco Pesaresi (in foto). Ad esempio, le prestazioni dell’operatore sociosanitario dovrebbero essere erogate da iscritti all’albo. Ma in Italia non esiste l’albo degli operatori sociosanitari.

Idem per l’educatore socio pedagogico. L’Inps richiede l’iscrizione all’albo, ma nelle Marche tale albo non è stato ancora costituito.

Ora però l’Asp9 è corsa ai ripari: "Siamo riusciti a trovare un accordo con la cooperativa – spiega Pesaresi – e l’assistenza potrà ripartire a metà della prossima settimana. Abbiamo dovuto affrontare delle questioni burocratiche, come l’identificazione degli oss, ma ora potrà ricominciare realmente l’assistenza, in attesa che vengano corretti gli errori del bando Inps". Da luglio i vincitori del bando sono senza assistenza: sono per lo più disabili ed anziani allettati. Per loro nessun operatore socio-sanitario nè educatore a domicilio, nonostante i pazienti risultino vincitori.

