Esalazioni dalla raffineria: "Esaminare le autorizzazioni"

"In accordo con il sindaco di Falconara Stefania Signorini abbiamo chiesto al Ministero competente di esaminare le autorizzazioni Aia (Autorizzazione integrata ambientale) sugli odori". Così l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi sulla Raffineria Api, annunciando le azioni portate avanti da Regione e Comune dopo le forti esalazioni di fine mese scorso. La risposta, ieri in Consiglio regionale, è stata fornita all’interrogazione della capogruppo del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri. In particolare, i fenomeni odorigeni sono stati avverti dai cittadini il 28 agosto, ma anche nei giorni successivi, come ad esempio il primo settembre. Aguzzi ha chiarito che i fatti gli erano noti sin dai primi momenti. Vuoi per i contatti costanti con Signorini, vuoi per quelli diretti con il suo consulente di Forza Italia Clemente Rossi (ex assessore falconarese, ndr). "Abbiamo chiesto all’Arpam un resoconto preciso – ha proseguito l’assessore Aguzzi –. Ad oggi non abbiamo ricevuto un riscontro scritto. Ma la struttura competente era a conoscenza che anche il Comune avesse chiesto chiarimenti alle componenti di vigilanza". Come all’Azienda sanitaria territoriale di Ancona che ha fornito una risposta scritta, riportata dall’assessore, nella quale è emerso come "’non ci sono particolari evidenze che possano suggerire problematiche di carattere sanitario, in quanto l’andamento di tali inquinati non ha evidenziato i superamenti dei limiti normativi qualora previsti’". E allora Aguzzi, interpretando quelle parole, "come a dire che non ci sarebbero stati pericoli per la salute, ma non nascondiamo che un cattivo odore c’era perché altrimenti non avremmo avuto le segnalazioni". Dunque, l’assessore ha aggiunto "di aver incontrato con il sindaco i vertici di Api e ci hanno parlato di una loro situazione che stavano cercando di risolvere". Ed ovvero che quegli odori "proverrebbero da un impianto di bitume interno al sito, che ora l’azienda starebbe provando ad ammodernare per risolvere l’inconveniente". Sempre riferito agli eventi dal 28 agosto in avanti. Da ultimo le richieste al Ministero che avrebbe aperto le procedure. In quel giorno di puzze nauseabonde, era una domenica, i falconaresi "hanno avvertito intense esalazioni di idrocarburi che interessavano molte zone della cittadina, compresi gli stabilimenti balneari, con conseguente allarme ambientale e tante segnalazioni alle autorità competenti che hanno mobilitato vigili del fuoco e Polizia locale", ha spiegato invece la grillina Ruggeri, che ha protocollato l’interrogazione urgente per chiedere alla Giunta se avesse chiesto un resoconto all’Arpam: i risultati non sono ancora note.