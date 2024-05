Esalazioni e salute: passi avanti per la sicurezza

Mentre un pullman di falconaresi, oggi, raggiungerà Roma e la sede del Ministero dell’Ambiente per proseguire la mobilitazione dei mesi scorsi ‘Fermiamo il disastro ambientale’, poi sfociata in un corteo con oltre 5mila persone a Falconara, ieri è arrivata una notizia dal Castello: pochi giorni fa, il sindaco Stefania Signorini ha avuto una videoconferenza con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, cui hanno preso parte anche l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi, tecnici e dirigenti comunali.

Tra i punti discussi, si è letto in una nota, "l’attività della raffineria e la tutela di salute e ambiente, la realizzazione in tempi certi del sistema di bonifica interno allo stabilimento, a partire da quello delle acque sotterranee, ma soprattutto una progressiva decarbonizzazione dell’industria petrolifera falconarese".

La riunione era stata chiesta già a febbraio, quando Falconara e i comuni limitrofi furono ammorbati per oltre un mese da continue esalazioni, oggetto di centinaia di segnalazioni dei cittadini. "L’Arpam, su richiesta dei sindaci della bassa Vallesina (Falconara, Montemarciano, Chiaravalle, Monte San Vito e Camerata Picena) – il testo del comunicato – ha messo in relazione le esalazioni con le attività della raffineria e questo ha reso ancora più importante confrontarsi con il ministro Pichetto Fratin, per discutere del presente e del futuro dello stabilimento petrolifero. Regione Marche e Comune di Falconara hanno inviato al ministro una serie di documenti e, dopo averli esaminati, il ministro ha organizzato la videoconferenza, alla quale ha partecipato da Roma".

Per Signorini, l’incontro con Pichetto Fratin è stato "estremamente positivo". Il ministro "si è mostrato disponibile ad accogliere le richieste del territorio, che puntano principalmente alla realizzazione di interventi per una maggiore tutela della la salute della popolazione e dell’ambiente. Proprio con questa finalità a marzo il Ministero ha inviato l’Ispra all’interno dell’industria petrolifera per un’ispezione straordinaria richiesta dal Comune, i cui risultati sono attesi a breve. Sulla base della relazione conclusiva si valuterà se intensificare i monitoraggi della stessa Ispra e quali eventuali correttivi apportare all’Autorizzazione integrata ambientale".

Tra le altre priorità, quella che "la raffineria osservi i tempi di attuazione del sistema di bonifica interno, in primis quello per la messa in sicurezza delle acque sotterranee". E, in una prospettiva rivolta alla transizione ecologica e l’attenzione verso le energie green, "l’azienda ha presentato un progetto per avviare la decarbonizzazione dell’attività", hanno concluso dal Comune. Prossimo aggiornamento con il ministro tra un mese.

Giacomo Giampieri