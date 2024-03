Esalazioni, la Polita:: "Summit inconcludenti"

"Esalazioni, ci fate o ci siete?". Lo domanda provocatoria è del capogruppo di Cittadini in Comune Lara Polita, all’indomani del summit di lunedì tra gli amministratori di Falconara, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Vito e Camerata Picena con i tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, in cui sono state avanzate alcune richieste tese a scongiurare i fenomeni che, soprattutto tra dicembre e febbraio, hanno determinato centinaia di segnalazioni dei cittadini. "Le dichiarazioni dei sindaci della bassa Vallesina al termine dell’incontro avuto con Arpam e riguardante le esalazioni industriali moleste denunciate dai cittadini, destano sconcerto e indignazione", dice senza mezzi termini la consigliera di minoranza.

Che poi passa alle accuse a Stefania Signorini: "La sindaca di Falconara, che non perde occasione di vantarsi di aver sporto denunce a titolo personale e di aver fatto costituire l’ente in vari procedimenti giudiziari, sta conducendo gli amministratori dei Comuni limitrofi in errore – il punto di Polita –. Un vicolo cieco che sperpererà ulteriori soldi pubblici senza arrivare al problema dei problemi: stoppare le esalazioni che ammorbano la nostra vita". Secondo la referente della minoranza, "non è stata intrapresa alcuna azione significativa tra quelle proposte dai cittadini durante l’incontro di alcune settimane fa". Non mancano neppure le stoccate al sindaco di Ancona, Daniele Silvetti.

Per Polita, "in tutto questo, il sindaco di Ancona Silvetti dov’è? Ricordiamo che da tempo le esalazioni coinvolgono anche il territorio da lui amministrato". Concludendo, al netto delle esalazioni, per il capogruppo di Cittadini in Comune "a fronte di decenni di monitoraggi e studi epidemiologici è ora scossa di metter mano alle riconversioni dei siti industriali e alle bonifiche, prima che la compromissione dell’ambiente sia irreversibile".