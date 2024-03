Esalazioni, l’Arpam scopre la provenienza

"Le concentrazioni di ossidi di zolfo, benzene e idrogeno solforato registrati dalle centraline Arpam tra fine dicembre e inizio febbraio, oggetto di oltre 400 segnalazioni da parte dei cittadini, possono essere ricondotte all’attività industriale della raffineria di Falconara". È quanto si legge in una relazione dell’Arpam, che tiene conto di sostanze analizzate, condizioni meteo e direzione del vento e che ha indagato quei fenomeni nel periodo tra il primo dicembre e il 15 febbraio. Esalazioni ammorbanti, in prevalenza di tipo idrocarburico, avvertite anche in Vallesina ma che, stando all’Ast, non avrebbero mostrato evidenze che siano state nocive per la salute. Martedì l’Arpam ha inviato il documento ai sindaci di Falconara, Camerata, Chiaravalle, Monte San Vito e Montemarciano, che l’avevano richiesto. Ieri ne hanno dato notizia. Prim’ancora c’era stato un incontro tra i sindaci al Castello e un altro in Prefettura. Ieri gli amministratori sono tornati alla carica chiedendo una revisione dell’Autorizzazione integrata ambientale della raffineria e hanno ripreso le richieste formalizzate in merito dal prefetto Saverio Ordine dopo il vertice, cui era seguita una lettera all’Arpam, alla Regione, all’Ast e per conoscenza al Ministero dell’Ambiente, all’Ispra e ai vigili del fuoco.

"In particolare viene richiesto che la raffineria completi senza ulteriori ritardi la copertura dei serbatoi e risolva tutte le problematiche tecniche legate alle operazioni di smistamento che avvengono al pontile – si è letto nella nota –. Alle autorità ambientali viene chiesto che, per tutelare i cittadini da potenziali rischi sanitari, venga messo a punto un sistema completo di monitoraggio dell’aria che interessi tutti i Comuni coinvolti, compreso il posizionamento dei cosiddetti ‘nasi elettronici’ in grado di tracciare gli odori provenienti dalle realtà industriali presenti sul territorio". L’obiettivo comune, l’immediato stop alle esalazioni.