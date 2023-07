Esami del DNA sullo scheletro ritrovato a Roma, potrebbe essere Andreea Rabciuc

Ha una placca alla mandibola lo scheletro trovato a Roma. Sono stati prelevati nelle ultime ore dei frammenti ossei sui resti ritrovati nel parco del Pigneto sabato scorso: ora si attende l’esito del dna, per capire se si tratti di Andreea Rabciuc, la 27enne (al tempo della scomparsa) svanita nel nulla dalle campagne di Castelplanio dopo una festa con gli amici il 12 marzo dello scorso anno. Quel dna sarà paragonato con quello della mamma Georgeta ma anche con quello di familiari di altre donne scomparse. Andreea che fino all’età di 16 anni ha vissuto in Romania, oltrechè campionessa di tiro a segno ha praticato anche la boxe ma in passato, secondo quanto emerso fino ad oggi non avrebbe subito la frattura della mandibola. Non ne sarebbero a conoscenza la mamma e i familiari, ma l’ipotesi non sarebbe da escludere del tutto. Al lavoro nella capitale ci sono i carabinieri del Ris. La procura di Ancona ha già chiesto alle autorità giudiziarie romane di avere gli esiti del dna e dei rilievi sulle ossa e i resti, tra cui il brandello di uno zaino. Il confronto del dna avverrà su tutti quelli in banca dati e relativi a persone scomparse, non solo quello della dolce Andreea. Proprio da Roma sono arrivati i primi avvistamenti della giovane, in zona Magliana. Del caso Andreea ieri sera è tornata ad occuparsi la trasmissione "Chi l’ha visto?" che aveva ospitato le prime testimonianze di presunti avvistamenti della ragazza nella capitale.