Esami di maturità, la prof Signorini: "Prova importante"

"Un pensiero ai miei studenti e a tutti quelli che affrontano gli esami di maturità. È una prova importante e vi auguro di riuscire a esprimere non solo il vostro percorso di crescita nel sapere e nelle conoscenze, ma anche le vostre attitudini, i vostri interessi, le vostre passioni, il vostro mondo interiore. Vi sono vicina. Auguri ragazzi".

Così il sindaco Stefania Signorini, ieri, rivolgendo un pensiero ai "suoi" studenti maturandi poco prima dell’inizio della prima prova. La Prof, come noto, è infatti dirigente scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore Cambi-Serrani. Tra i due plessi, Liceo e Ite, sono complessivamente 122 gli studenti chiamati a sostenere l’esame di maturità. Ieri la fatidica prima prova – il tema -, quella che consente ai ragazzi di esprimersi in maniera più libera. Oggi la seconda prova che, come di consueto, sarà incentrata sulle materie di indirizzo. Poi a grandi falcate verso l’orale.