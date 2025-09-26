Esasperati dai rifiuti abbandonati. Mettono cartelli di finte fototrappole

Rifiuti in strada con tanto di automobili che, passando, li fanno volare via lasciando detriti ovunque. I residenti del centro storico, esasperati affiggono dei finti cartelli: "Area videosorvegliata. Divieto di abbandono rifiuti".

Si trovano in piazza Nova dove le isole ecologiche smart sono spesso invase da sacchetti di rifiuti lasciati fuori dai bidoni. Un problema non certo nuovo ma che stenta a trovare una soluzione. Così i residenti si sono organizzati e hanno realizzato i cartelli fai da te nella speranza che possano fungere da deterrente. Nei mesi scorsi erano state sistemate delle fototrappole nascoste in centro ma non solo proprio per scoraggiare l’abbandono dei rifiuti. Ma il fenomeno sembra non voler mai andare fuori moda.

"Tra l’altro siamo anche invasi dal guano dei piccioni che è abbondante nei vicoli dove giocano i ragazzini – riferisce un residente -. A volte troviamo anche le carcasse di piccioni. Abbiamo segnalato più volte la grave situazione che ci troviamo ad affrontare, ci avevano promesso un intervento risolutivo che però sembra essere stato dimenticato. Per non parlare dei ratti che girano indisturbati".

L’assessore Alessandro Tesei aveva raggiuto la Germania per studiare le tecniche per l’abbattimento dei piccioni. Il progetto, unico in Italia, vorrebbe realizzare delle piccionaie dove gli animali vivono e depongono le uova le quali avrebbero dovuto essere sostituite con uova identiche ma finte. L’amministrazione comunale sarebbe in attesa di ricevere i permessi da parte degli enti preposti.

sa. fe.