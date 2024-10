Esce dal negozio e sfregia al volto un giovane

È arrivato in pullman a Falconara dall’hinterland della Vallesina, assieme a una ragazza, ed è sceso alla stazione. Poi si sarebbe recato in un esercizio etnico lungo la via Flaminia, quando all’uscita avrebbe riversato tutta la sua ira nei confronti di un altro giovane, che non conosceva, ferendolo al viso pare con un paio di forbici e apparentemente senza motivo.

Non pago, sempre con la donna accanto, si sono recati in un supermercato del centro, non troppo distante dal luogo dell’aggressione, per rubare una bottiglia di Gin. Ed è lì che sono stati bloccati e lui, un 19enne tunisino senza dimora già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per una sfilza di reati.

Un pomeriggio di follia, quello di mercoledì. Soltanto l’intervento della Polizia locale, in un’operazione congiunta con i carabinieri della Tenenza, ha permesso di scongiurare il peggio. Protagonista dell’accaduto una coppia di giovanissimi, lo straniero di 19 anni e una 20enne italiana residente a Serra San Quirico.

Erano le 15.30 quando alla Centrale operativa di piazza del Municipio è arrivata una chiamata dal 112 per segnalare un episodio di violenza avvenuto davanti allo scalo ferroviario, dinanzi allo sguardo attonito di tante persone che si trovavano in zona. Un pakistano 27enne, infatti, era stato appena sfregiato al volto da un ragazzo sconosciuto, accompagnato da una giovane donna. Non sono chiari i motivi della colluttazione, ma nel parapiglia uno dei due sarebbe persino finito in mezzo alla strada. Dopo pochi minuti, la coppia si è allontanata frettolosamente in direzione di un’attività commerciale a meno di un chilometro di distanza, dove lui e lei sono stati poi effettivamente intercettati. Il direttore del punto vendita si era rivolto alla pattuglia della Polizia locale, che aveva attuato un posto di controllo nei paraggi, perché aveva sorpreso il 19enne mentre stava tentando di tagliare i dispositivi anti-taccheggio dalle bottiglie di liquore in vendita ed era riuscito ad eliminarne uno da una bottiglia di Gin da 15 euro, con l’intento di portarla via.

Tanto la vittima delle lesioni, curata sul posto dai sanitari del 118 prima di recarsi in pronto soccorso con una vistosa ferita sotto a un occhio, quanto la responsabile del supermercato hanno presentato denuncia, rispettivamente per lesioni e per tentato furto, al Comando di Palazzo Bianchi che ha proceduto a foto-segnalare il 19enne e denunciarlo per i reati di lesioni aggravate, tentato furto e resistenza ad un pubblico ufficiale. Al vaglio anche le immagini della videosorveglianza per ricostruire quei momenti concitati, tra aggressione e furto, stroncati dal repentino intervento di agenti e militari.

Giacomo Giampieri