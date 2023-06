Esce di casa e si trova il cucciolo

Appena due giorni fa avevamo pubblicato la notizia di un uomo che in via Curtatone, quindi stiamo parlando della zona sopra piazza Cavour, uscendo dall’androne di un palazzo si era ritrovato faccia a faccia con un cinghialetto. L’animale, alla vista della persona, impaurito ha tentato di rifugiarsi sotto una macchina. L’uomo ha guardato il cinghiale esterreffato. Il fatto che fosse in pieno centro, ormai non sorprende neanche più. I cinghiali, come avevamo più volte scritto su queste colonne, stanno arrivando nel cuore di Ancona. Sono attirati dai resti di cibo e di organico che vengono lasciati nei cassonetti e non vengono tempestivamente raccolti. I cinghiali ormai sono praticamente alla stregua dei cani e dei gatti. La cosa non deve neanche più sorprendere perchè a quanto pare ci troviamo di fronte a una mutazione importante dal punto di vista faunistico, che gli esperti hanno tentato più volte di spiegare. I fatti eclatanti di Roma, con gruppi di cinghiali che passeggiano nel cuore della capitale, anche sul lungotevere, sono diventati quasi la quotidianità. Vederli ad Ancona fa specie? No. I cinghiali sono un pericolo lungo la strada di Portonovo. Hanno lasciato tracce, in via Angelini, a Varano, a Vallemiano, a Pietralacroce. Sono arrivati in centro.