Esce di casa per andare a scuola: 17enne trovato morto nel casolare

Ha deciso di farla finita per sempre a soli 17 anni, un giovane studente di origini romene ma residente da una decina di anni a Staffolo. A dare l’allarme giovedì sera erano stati i suoi genitori preoccupati nel non vederlo rientrare a casa. Ieri mattina attorno alle 7 erano scattate le ricerche a Staffolo e fino a Cingoli dove erano agganciate le celle del telefonino e ai confini con Apiro. Il corpo senza vita del ragazzo è stato trovato su un olivo, accanto a un casolare abbandonato in aperta campagna in una zona piuttosto impervia, a poche centinaia di metri dall’abitazione del ragazzo e dal centro di Staffolo. A ritrovare il corpo, senza vita forse già dal giorno precedente, le unità cinofile da soccorso di Jesi con i cani Thor e Brugola, coadiuvate dai vigili del fuoco che hanno allestito il posto di comando avanzato in piazzale dei Martiri, di fronte alla stazione dei carabinieri e dalla protezione civile. Sul posto oltre al 118, anche il comandante della compagnia carabinieri di Jesi Elpidio Balsamo, il medico legale e il sindaco Sauro Ragni che ha seguito da vicino la vicenda. Sconosciute al momento le ragioni del gesto.