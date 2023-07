Esce di caserma e ruba Arresto lampo per il ladro

Va in caserma a firmare un verbale di perquisizione e appena esce ruba un computer da un’auto parcheggiata vicino alla caserma. Arrestato ladro recidivo. Domenica mattina un 30enne di origine ucraina che vive in città da tempo aveva ricevuto la visita dei carabinieri. Era sospettato di alcuni furti tecnologici e così era scattato il controllo. I militari non avevano trovato nulla nella sua abitazione e lo avevano invitato a raggiungere la caserma per firmare le pratiche della perquisizione. Uscendo dagli uffici di corso Matteotti il 30enne è stato attirato dal finestrino di una vettura lasciato aperto. Ci ha infilato la mano per aprire la portiera e con velocità si è appropriato di uno zainetto rosa con dentro un pc.

Come se nulla fosse lo ha messo sulle spalle avviandosi verso casa ma la camminata è durata solo qualche metro. Una pattuglia, uscita dalla caserma, la stessa che era stata prima nella sua abitazione a perquisirlo, lo ha visto con lo zainetto che non poteva certo essere il suo. I militari si sono avvicinati. "Che ci fai con quello? Lo hai rubato", gli hanno detto. Il 30enne ha subito ammesso indicando anche la vettura da dove lo aveva preso. A quel punto è stato arrestato per furto e riportato in caserma dove ha atteso fino a ieri mattina prima di essere portato in tribunale, ad Ancona, per la convalida. Davanti alla giudice Paola Moscaroli ha ammesso i fatti spiegando di essere stato attirato da quel vetro abbassato. In aula il 30enne era difeso dall’avvocato Paolo Mengoni. Alle spalle il giovane ha altri problemi con la giustizia legati alla sua dipendenza alla droga. La giudice ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di firma alla pg per lui. L’ucraino è stato poi rimesso in libertà. Il suo difensore ha chiesto i termini a difesa e verrà fissata un’udienza per proseguire la direttissima. ma. ver.