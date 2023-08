Esce di strada con l’auto e scoppia un incendio

Paura ieri pomeriggio attorno alle 17 in via di Pontelungo. Un anziano di 84 anni ha improvvisamente perso il controllo della sua auto mentre percorreva la strada ed è finito in mezzo a un campo adiacente. La marmitta surriscaldata ha iniziato ad incendiare le sterpaglie e in pochi istanti l’auto si è ritrovata avvolta dalle fiamme alimentate dal vento caldo e dalla vegetazione secca. Per fortuna alcuni passanti si sono accorti subito di ciò che stava avvenendo e hanno allertato il 112. Su luogo dell’incidente si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in salvo l’anziano conducente che aveva probabilmente perso il controllo della sua vettura per un malore.

L’anziano è stato affidato poi alle cure di un equipaggio della Croce Rossa. L’uomo è stato trasferito al pronto soccorso di Torrette, non è in pericolo di vita. Era disidratato e probabilmente aveva anche respirato un po’ di fumo. L’84enne era in stato confusionale quando è stato soccorso. La sua auto è stata seriamente danneggiata.