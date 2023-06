Esce il libro ’Tutto come prima? Politiche e servizi nelle Marche’

"Tutto come prima? Politiche e servizi nelle Marche" il nuovo libro del Gruppo Solidarietà sarà presentato domani (alle 16,30) alla biblioteca di Moie la Fornace. Interverranno Nicola Baiocchi, presidente della commissione consiliare Sanità e Politiche sociali della Regione Marche, Angela Genova, del dipartimento di Economia, Società, Politiche dell’Università di Urbino, e Fabio Ragaini, curatore del libro, del Gruppo Solidarietà. Coordina Giorgia Sordoni, della cooperativa Papa Giovanni XXIII di Ancona. "Un momento di confronto, dialogo e riflessione" spiegano gli organizzatori che aggiungono: "Il decimo Quaderno sulle politiche regionali si pone in stretta continuità con il precedente ‘Non come prima. L’ impatto della pandemia nelle Marche’ (2012). Al centro il tema del rapporto, non solo quantitativo, tra domanda e offerta, dei modelli dei servizi, del rapporto tra esigenze e diritti".