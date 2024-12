Esce per fare una passeggiata: muore investito Nando Bartolini

Non è stata ancora fissata la data dei funerali di Nando Bartolini, l’89enne di Ostra che giovedì poco dopo le 16 è stato investito mentre passeggiava in via Matteotti, a poca distanza dall’ex Convento dei Capuccini. Una strada fuori dal centro abitato e a pochi metri da dove la vittima viveva da sempre. Un tratto che Bartolini percorreva quasi quotidianamente quando usciva per fare due passi, proprio come giovedì, quando invece, improvvisamente ha trovato la morte. A nulla sono serviti i soccorsi, l’impatto con l’auto è stato fatale per l’uomo. L’automobilista che si trovava alla guida della vettura, sotto choc dopo l’accaduto, è risultato negativo all’alcooltest.

L’uomo avrebbe inoltre dichiarato di essersi trovato improvvisamente l’anziano di fronte senza poter fare nulla per evitarlo. Da capire se al momento dell’urto l’uomo era intento ad attraversare la strada. Le autorità locali, sotto la supervisione del comandante Leonardo Latini dell’Unione dei Comuni La Terra della Marca Senone, hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’automobilista è indagato per omicidio stradale.

La notizia dell’accaduto si è diffusa nella tarda serata di giovedì, quando anche al sindaco Federica Fanesi è giunta la tragica notizia che ha lasciato sotto choc l’intera comunità colpita dalla tragedia. La salma è stata messa a disposizione dei familiari che nelle prossime ore fisseranno la data dei funerali.