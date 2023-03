Esche avvelenate per i cani "Sono gesti da criminali"

Polpette avvelenate in centro, fioccano le segnalazioni: scattano le indagini di Carabinieri forestali e polizia locale. Dopo gli ultimi ritrovamenti nella zona del Passetto, nei pressi di piazza IV Novembre, davanti al bar Cangiani, nuove segnalazioni arrivano da piazza Cavour. Qui, sono state trovate altre esche avvelenate sul lato del Municipio, proprio di fronte alla libreria Sonnino. Immediata, da parte dei padroni dei cani, la chiamata al 112 Nue, il Numero unico di emergenza. In pochi minuti, domenica pomeriggio, sono intervenuti gli agenti del comando della polizia locale. I vigili hanno pattugliato la zona, rassicurando la gente in merito alla presenza delle telecamere. Telecamere che in piazza Cavour potrebbero sicuramente aver immortalato il volto di colui (o colei) che dissemina würstel con chiodi. I cartelli affissi dagli agenti sugli alberi della zona parlano chiaro: "Attenzione, zona rinvenimento esche avvelenate". La cagnolina di Elisa Stefanelli, Zoe, di 6 anni, ha appena sfiorato la tragedia: "Ha trovato un würstel e l’ha preso in bocca – racconta Elisa – Solo dopo mi sono accorta che stava masticando. Per fortuna, però, l’ho immediatamente tirata con il guinzaglio e l’ha sputato all’istante. Qualche minuto dopo, ho allertato i vigili. Cosa penso? Che simili gesti sono davvero da criminali, speriamo non ce ne siano altre. È un continuo: si mettono i cartelli e poi quando si tolgono si ricomincia. Bisogna avere tremila occhi e il rischio è che per la stupidità di qualcuno i nostri cani muoiano. L’altro giorno, parlavo con una signora che ha seppellito il cane per questo motivo. Sai – continua – quando l’animale ingerisce un chiodo, gli si perfora l’esofago e si può fare ben poco. D’altronde, l’intervento chirurgico non sempre è possibile".

Intanto, al viale della Vittoria, sono comparsi cartelli scritti a penna di questo tipo: "Si prega vivamente i proprietari dei nostri simpatici amici (cani, ndr) di raccogliere gli escrementi. Non è giusto che paghino loro (senza averne colpa) per la crudeltà delle persone che, vedendo sporco, vorrebbero vedere morti i nostri cani".

Nicolò Moricci