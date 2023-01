Esche avvelenate per i cani: torna l’allarme

Esche avvelenate, torna l’incubo per i cani di Brecce Bianche. Le polpette di carne con all’interno viti di acciaio sono state rinvenute davanti al bar Charlie. "L’ha trovate nella serata di domenica una nostra volontaria che ha immediatamente segnalato il ritrovamento alle forze dell’ordine" spiega Massimiliano Stampella, della sezione dorica della Lav, la Lega anti vivisezione. Gli organi competenti, in questi casi, sono i carabinieri o la polizia locale. È proprio il comando anconetano della polizia che si starebbe occupando della vicenda. Dalla Lav, il consiglio è quello di "prestare la massima attenzione e di evitare la zona interessata dal rinvenimento delle esche. Noi – prosegue Stampella – saremmo per l’obbligatorietà della museruola in quelle zone", in modo tale da evitare il contatto e l’eventuale masticazione dei würstel con chiodi. "Sappiamo che è uno sforzo indossarla, ma questo è l’unico modo per tutelare con certezza i propri animali".

La perlustrazione dell’intero quartiere di Brecce Bianche è partita ieri, con la relativa affissione di cartelli di monito rivolti proprio ai padroni degli amici a quattro zampe. "Chi compie simili atti sta poco bene a livello mentale" si sbilancia Stampella – Questa è una vicenda che va avanti da anni e, fateci caso, capita all’incirca sempre negli stessi periodi".

Tuttavia, se in passato i bocconcini killer erano stati avvistati alla luce del sole, sui marciapiedi e ai bordi della carreggiata, ora sarebbero nascosti nel verde, tra l’erba alta delle aiuole e nei cespugli: "Bisogna prestare molta attenzione, perché un cane goloso potrebbe sentire l’odore del würstel e mangiarlo. Ecco perché è importante la museruola. In queste ore – evidenzia Stampella – mi sto attivando per segnalare al Comune di tagliare l’erba così da rendere meno difficoltosa l’individuazione delle esche". In caso di ingestione, al 90% l’animale andrebbe operato: "Avendo una vite nell’esofago, è rischioso far rigurgitare il corpo estraneo, perché il chiodo potrebbe risalire e causare una emorragia interna letale per l’animale. Quindi, al 90% il cane va operato e non possiamo farlo vomitare come si fa solitamente in caso di ingestione di veleni o lumachicida". Intanto, proseguono le ricerche anche vicino alle "scuole Rodari, alla Chiesa di San Gaspare, senza tralasciare la zona della farmacia e della Vecchia Ancona", dove le esche killer erano state trovate lo scorso settembre. Più recente, invece, il rinvenimento tra il Viale della Vittoria e piazza Cavour. Chi vuole, può segnalare le zone a rischio sull’applicazione Pet Danger.

Nicolò Moricci