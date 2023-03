"Esche con chiodi anche in piazza Stamira, il mio cane poteva morire"

Esche con chiodi in piazza Stamira, per poco non vengono ingerite da un cane. E’ successo mercoledì sera, ad una segugia francese di nome Diana, di quattro anni che già nel 2021 ha rischiato la vita per una situazione simile accaduta però in piazza Cavour. All’epoca aveva inghiottito un pezzo di wurstel con delle viti e la sua proprietaria si era accorta ed era corsa dal veterinario. Mercoledì stesso scenario. "Eravamo a passeggio – racconta la donna, 39 anni – nelle aiuole dell’area verde davanti all’ingresso del parcheggio Stamira. L’ho vista che provava a masticare qualcosa e l’ho subito fermata notando che era un pezzo di wurstel con dei chiodi lunghi. Glielo ho subito tolto ma non avevo certezza che non ne avesse ingerito qualcuno così sono corsa di nuovo dal veterinario".

Alla cagnolina è stata fatta una lastra e non c’erano tracce di chiodi. Si è salvata anche questa volta ma la sua proprietaria adesso è preoccupata. "Continuano a lasciare queste esche – osserva – sicuramente non è una persona sola. Ho perso dieci anni di vita per la paura che ho preso per la mia cagnolina". La donna ha avvisato l’Oipa, l’organizzazione internazionale protezione animali che ha una rappresentanza anche locale, per mettere in allerta i cittadini che hanno un cane e che frequentano il centro per le uscite con i propri animali.

Sono ormai due anni che esche killer, confezionate così, vengono ritrovate ad Ancona. Le prime a Brecce Bianche e per quei fatti è stato denunciato un anziano del posto dopo diverse segnalazioni fatte dai residenti, alla polizia locale e ai carabinieri, e anche dalla Lav, la lega antivivisezione. Poi i bocconi ripieni sono comparsi anche a Vallemiano, al Viale della Vittoria e piazza Cavour. In piazza Cavour anche di recente tanto che sono stati affissi cartelli per segnalarlo.

ma. ver.