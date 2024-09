Escherichiacoli, scatta il divieto di balneazione

È stata emessa ieri un’ordinanza per interdinre la balneazione a causa del superamento dei valori di escherichiacoli. Poco più di due chilometri di costa sul lungomare Marconi e Dante Alighieri. Il divieto sarà attivo dal molo sud, procedendo fino ai bagni ’87 e poi dai bagni 126 (compresi) fino al Comune di Montemarciano. L’ordinanza sarà esposta negli stabilimenti e nei tratti di spiagge libere interessate, in modo da poter informare tempestivamente i bagnanti. Il Comune dovrà attendere 72 ore dall’ultimo prelievo, prima di poterne effettuare un altro per verificare se la situazione è cambiata. Le analisi effettuate durante l’ultima pioggia sono risultate oltre il limite consentito. Ieri i titolare degli stabilimenti sono stati prontamente avvisati dall’assessore all’ambiente Elena Campagnolo (foto), anticipando l’uscita dell’ordinanza in modo da poter dare ai titolare degli stabilimenti del tempo ulteriore per avvisare i clienti del temporaneo disagio. L’ordinanza arriva fortunatamente a stagione quasi finita e precede alcuni giorni di maltempo.