Escluse lesioni per Maignan. Milan, sospiro di sollievo

In casa Milan si può tirare un sospiro di sollievo: Mike Maignan non ha riportato nessuna lesione dopo essere stato costretto ad uscire a dieci minuti dal fischio finale del match contro il Newcastle.

Ieri mattina il portiere è stato sottoposto ad esami clinici e la risonanza magnetica ha confermato un risentimento al flessore della coscia sinistra ma nessuna lesione grave: le sue condizioni, dunque, saranno monitorate giorno dopo giorno. Il bollettino medico ha però scongiurato uno stop a lungo termine.

Nessuna data certa circa il rientro in squadra del francese, ma è ipotizzabile che il numero 16 non sarà a disposizione per la sfida di sabato alle 15 contro il Verona, mentre verrà valutato per la trasferta di Cagliari del mercoledì successivo. Nel mirino di Maignan restano il big match contro la Lazio del prossimo 30 settembre e la sfida fondamentale di Champions League contro il Borussia Dortmund, in trasferta, del 4 ottobre: due partite in cui la sua presenza sarebbe davvero importante, anche se Sportiello, subentrato a ’’Magic Mike’’ per gli ultimi giri d’orologio della partita contro gli inglesi, ha dimostrato di essere più che pronto.

Dall’infermeria notizie migliori arrivano dagli altri due acciaccati post duello contro Tonali e soci: Ruben Loftus-Cheek è stato solamente fermato dai crampi e lo stesso numero 8 di casa ha voluto rassicurare tutti tramite il suo profilo Instagram ("Sto bene, solo crampi" ha scritto), confermando le parole di Stefano Pioli nell’immediato dopo gara. Per l’inglese, la cui carriera è stata costellata da diversi stop, servirà dunque solo del riposo ed è molto probabile che il tecnico emiliano possa preservarlo dalla sfida casalinga contro i veronesi preferendogli Musah, entrato bene in partita martedì.

Nessuna preoccupazione anche per Theo Hernandez, rimasto dolorante a terra nel finale di gara: "Zoppica sempre ma domani starà bene, prende sempre tante botte" aveva rassicurato Pioli in conferenza stampa, ma non è scontato che il terzino sia della partita sabato: nel caso riposasse, Florenzi potrebbe stazione sulla corsia sinistra, con capitan Calabria a destra.

Continua, infine, la riabilitazione di Pierre Kalulu, fermato nei giorni scorsi da una piccola lesione del muscolo retto femorale della coscia sinistra: tra qualche giorno il difensore sarà nuovamente sottoposto agli esami strumentali che potranno dire qualcosa di più circa il suo rientro in gruppo: potrebbe rivedere il campo a fine mese contro i biancocelesti di Sarri.

A chiudere la lista degli infortunati, oltre a Bennacer, ci pensa Mattia Caldara: il difensore è stato operato nei giorni scorsi alla caviglia destra con un intervento in artroscopia e i tempi di recupero sono stati stimati in tre mesi.