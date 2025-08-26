Escrementi di topi e insetti morti. I Nas chiudono un agriturismo

Escrementi di topi e insetti morti: sospesa l’attività di preparazione e somministrazione di alimenti di un agriturismo a Trecastelli. Continua l’azione dei carabinieri Nas di Ancona per garantire la sicurezza alimentare nelle Marche.

Le ispezioni dei carabinieri del Nucleo antisofisticazioni di Ancona, svolte nell’ultima settimana lungo tutte le Marche, hanno portato a diverse sospensioni temporanee dell’attività di esercizi pubblici e sequestri amministrativi di alimenti non conformi agli standard di legge in fatto di sicurezza alimentare.

I servizi rientrano nell’ambito delle operazioni ’Estate Tranquilla’ e ’Giubileo 2025’, disposte dal comando Carabinieri Tutela per la salute di Roma, finalizzati al monitoraggio della produzione, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande.

Nei confronti del titolare dell’agriturismo di Trecastelli è stata anche emessa una sanzione di duemila euro per la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp, nello specifico per aver disatteso quella relativa alla lotta agli infestanti.

In una pasticceria di Senigallia è stata invece accertata l’omessa esposizione dell’elenco degli ingredienti per i prodotti da forno, in particolare per le varie qualità di pizza. Nei confronti dell’esercizio è stata emessa una sanzione amministrativa di 666 euro.

Qualche settimana fa era stata sancita, sempre a Senigallia, la sospensione dell’attività di un ristorante cinese specializzato in sushi, dove, oltre all’abbattitore utilizzato come ricovero per pentole, erano stati trovate gravi carenze igienico sanitarie.