Escursioni in musica guardando l’alba

Natura, musica e stelle al parco naturale Gola Rossa e Frasassi giovedì e venerdì prossimi. Un appuntamento speciale targato parco Gola della Rossa e Frasassi in collaborazione con Appenino Incoming. Si inizia giovedì prossimo con una suggestiva escursione: partenza a Serra San Quirico alle 16:30, per salire verso Monte Murano, accompagnati da una Guida escursionistica del Parco Gola della Rossa e di Frasassi. Una volta arrivati nell’arena naturale del Monte Murano, gli artisti di Fabriano Pro Musica Giammarco Polini, Carlo Chiarenza e Pier Chiaraluce, allieteranno la serata con un’esibizione di Jazz-Manouche. Al termine della performance, ogni partecipante riceverà il proprio apericena in un apposito box. A conclusione del concerto, la serata proseguirà con l’osservazione delle stelle, grazie ad una guida astrofila del Parco naturale e con un dolce assaggio. Al termine della serata, si potrà rientrare a Serra San Quirico ascoltando i rumori della notte d’estate. I più avventurosi potranno dormire in tenda e risvegliarsi con il concerto all’alba, accompagnati dalle note di Fabriano Pro Musica con Marco Agostinelli.