"Esempio di altruismo Non lo dimentichiamo"

"Non dimenticheremo Klajdi e il suo esempio di altruismo". Lo ha detto il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti. "Notizie come questa lasciano senza parole, per l’efferatezza del gesto che ha tolto la vita a Klajdi e per la futilità dei motivi. Sono addolorato e commosso per la vicenda nel suo complesso, se è vero come sembra che lo sfortunato ragazzo sia intervenuto in soccorso di un amico, con spirito di generosità". "Tutta la società, di fronte a questi episodi, deve interrogarsi sul perché di tanta violenza e promuovere una cultura del rispetto, della tolleranza, della comprensione reciproca".