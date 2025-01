Esenzione nidi per 300mila euro

"Il Comune di Ancona si è aggiudicato oltre 300mila euro dalla Regione Marche grazie alla partecipazione al bando per l’erogazione ai Comuni di una somma per le esenzioni totali dalle tariffe di frequenza dei servizi educativi per l’infanzia (0-3) per l’anno 2024/2025, per tutte le famiglie residenti con Isee fino a 5 mila euro". "Anche per l’anno educativo 2024/2025 - spiega l’assessora alle Politiche educative Antonella Andreoli - esoneriamo dal pagamento della retta 54 famiglie. Le risorse che riceveremo grazie alla partecipazione a questo bando, finanziato con il Fondo Sociale Europeo Plus, ammontano precisamente a 307.800 euro".