"Esenzioni per Tari e Irpef. Più fondi per la cultura"

Estensione dell’esenzione dell’Irpef per redditi fino a 15 mila euro (attualmente è di 13 mila), raddoppio dell’esenzione dell’80% della Tari fino a 13mila 619,58 euro e la riduzione del 20% per redditi di 20 mila euro. Tra le proposte da parte dell’opposizione Pd, Vola Senigallia, Vivi Senigallia e Diritti al Futuro che finiranno oggi sui tavoli del Consiglio Comunale ci sono anche 20mila euro per il Consiglio delle Donne, attualmente senza fondi e con un nuovo regolamento ancora da approvare. Riguardo alla rotatoria sulla Corinaldese a Borgo Catena, oggetto di discussione nei giorni scorsi anche del Comitato, l’opposizione chiederà di anticiparne la realizzazione al 2024, insieme ad un tratto di pista ciclabile fino a via Po. Lavori previsti nel 2025. Riflettori accesi anche sulla promozione turistica dell’Unione: la prima firmataria per un contributo da 40mila euro, è Stefania Pagani, consigliera di Vola Senigallia che la scorsa estate si era battuta anche riguardo ai fondi destinati al festival Ventimilarighesottoimari in giallo, troppo pochi rispetto agli anni precedenti. Non mancherà un provvedimento che riguarda uno dei punti deboli della spiaggia di velluto: gli allagamenti. Sarà infatti chiesto di approvare una mozione per i sistemi antiallagamento. La stessa, approvata da tempo ma di cui si attende un seguito.

Non sono passati inosservati all’opposizioni gli aumenti della Giunta Olivetti: "Gli ultimi riguardano parcheggi e matrimoni" hanno tuonato i consiglieri. Quella in programma oggi si preannuncia una seduta di consiglio scoppiettante per via delle diverse divergenze che porteranno maggioranza e opposizione ad accese discussioni. Si è tornato a parlare anche delle dimissioni dell’assessore al Bilancio Ilaria Bizzarri: "Un atto che dimostra che non c’è un lavoro di squadra" ha spiegato la segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi. L’ex assessore al Bilancio, nella sua lettera di dimissioni aveva lamentato la mancata fiducia da parte della squadra di Governo. A entrare in Giunta, dopo di lei, Simona Romagnoli che nel 2020 si era candidata con una lista a sostegno dell’allora candidato a sindaco Fabrizio Volpini.

Una scelta trasversale quella di Olivetti che ha colpito tutti: alla Romagnoli, albergatrice di professione, è stata assegnata la delega al Turismo, mentre quella al Bilancio è rimasta in capo al sindaco. A tornare sulle dimissione dell’assessore Bizzarri è stato ieri con un comunicato anche il capogruppo regionale del Pd Maurizio Mangialardi: "Le parole dell’ex assessore certificano un fallimento – ha ribattuto Mangialardi –. Parole da cui si evince l’incapacità di fare squadra".