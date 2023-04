Esercenti protestano: "Così il centro muore"

E’ crollata la strada in via Cesare Battisti ad Agugliano e ormai diverse settimane fa è stata modificata la viabilità. "In quella via è consentito il solo passaggio dei pedoni, prestando la dovuta attenzione e rispettando la segnaletica presente. E’ percorribile il marciapiede presente sul lato sinistro che passa accanto al negozio Tramonti. Il marciapiede sul lato opposto non è percorribile – fa sapere il Comune -. Via Battisti e via Oberdan sono chiuse al traffico veicolare e al momento l’uscita dal paese può avvenire usufruendo di via Gavone".

E’ scattata la protesta però tra i commercianti che hanno attaccato cartelli alla rete dei lavori che recitano: "Aprite la strada, il commercio del centro sta morendo". Sono state apportate modifiche anche per il passaggio dei mezzi pubblici in via Vittorio Emanuele II. Per chi usufruisce del servizio di trasporto scolastico, la fermata dello scuolabus prevista in piazza Vittorio Emanuele è momentaneamente spostata al monumento dell’Avis sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno.