Esercitazione, coinvolti anche tre ospedali

L’esercitazione europea Modex di Arcevia tra giovedì ieri ha ospitato le autorità e coinvolto anche gli ospedali di Fabriano, Senigallia e Jesi. In tutte e tre le sedi ospedaliere infatti, intorno alle 20,30 di giovedì è stato reso operativo, per testarne l’efficienza, il Piano di Emergenza in caso di Massiccio Afflusso Feriti (Peimaf). Ieri in visita ad Arcevia il prefetto Darco Pellos e l’assessore regionale Stefano Aguzzi hanno toccato con mano la grande macchina dei soccorsi organizzata dalla Regione. Con loro il presidente della Provincia Daniele Carnevali e il sindaco di Arcevia, Dario Perticaroli, che si sono calati nella simulazione rappresentando le autorità del ‘Modulistan’ (paese fittizio scenario delle calamità) e hanno voluto ringraziare i Team europei intervenuti in aiuto complimentandosi con gli operatori per il grande lavoro svolto. "E’ molto interessante – ha detto Aguzzi - vedere come una macchina organizzativa così complessa è stata messa in campo nel giro di poche ore, grazie a un’organizzazione che ha visto l’impegno sia del nostro sistema di protezione civile che quello di altri paesi europei, oltre al Dipartimento nazionale. Un’attività di alto livello europeo che, da un primo bilancio tecnico, ha funzionato perfettamente, mettendo alla prova tante persone, volontari e operatori sanitari, che anche in queste ore stanno simulando un dramma sul territorio, un terremoto reso ancora più drammatico da un’ulteriore complicazione come un’epidemia. Anche noi abbiamo visitato i luoghi rispettando i parametri di una simulazione realistica a tutti gli effetti, osservando un’organizzazione forte e strutturata, che darà risultati per poter poi condividere le migliori prassi in caso emergenze".

E’ in virtù delle esperienze acquisite che le Marche sono state scelte per organizzare ‘ModEx’, ad Arcevia, Comune che nel 2015 aveva già ospitato una prima esercitazione dello stesso livello conseguendo ottimi risultati. L’esercitazione si è svolta a ‘Modulistan’ colpita da un forte sisma (magnitudo 7.2.). Dopo la verifica dell’effettivo impatto della calamità, il Modulistan ha chiesto assistenza all’Unione Europea. Ben 250 partecipanti su un’area esercitativa di 126 kmq. "Modex Arcevia 2023" si è concluso ieri con un social event in piazza e oggi dalle 9 la cerimonia di saluto e consegna degli attestati al Teatro Misa, in Corso Giuseppe Mazzini, a tutti i partecipanti dei team europei intervenuti.