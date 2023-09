Esercitazione con brivido: malore al largo

Esercitazione con brivido quella della guardia costiera denominata “SAREX 23”, finalizzata alla promozione, cooperazione e condivisione di procedure operative tra Organizzazioni SAR marittime confinanti. Organizzata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto con il Centro di Coordinamento per il salvataggio in mare della Repubblica di Croazia (MRCC Rijeka), si è svolta nel mezzo del mare Adriatico. Alle 3.45 circa è arrivata la segnalazionea bordo della nave passeggeri “Marella Explorer”, in navigazione dal porto di Koper (Slovenia) e diretta a Corfù, per un malore occorso ad un passeggero inglese. La Capitaneria di Porto ha inviato la motovedetta CP861 che ha intercettato la nave da crociera a circa 20 miglia nautiche dal porto di Ancona. Il passeggero è stato trasbordato in porto e portato all’ospedale di Torrette.