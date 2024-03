"Esercitazione della Polizia a Collemarino: presidio del territorio o allarme tra i residenti?"

Il set sembrava quello di un film. Pattuglie della Polizia di Stato a sbarrare gli accessi del centro commerciale, uomini e donne in divisa ad ogni angolo. Una circostanza che ha fatto temere il peggio, nel mezzo del pomeriggio di ieri, alla comunità di Collemarino. "C’è forse una retata in corso o, peggio ancora, una rapina al supermercato?", le voci più ricorrenti circolate tra i residenti. No. Niente di tutto questo, per fortuna. Soltanto "un’esercitazione della Polizia". Insomma, normali attività proposte dalla Questura di Ancona che, nelle funzioni di addestramento, sono anche tese a controllare e presidiare il territorio.