Esercitazioni davanti agli studenti In campo l’unità cinofila antidroga

E’ stata una settimana intensa per gli uomini e le donne della polizia locale di Castelfidardo e Camerano che dalle classi degli istituti scolastici si sono spostati negli ambienti esterni, prima alla pista "Scarponi" dove gli allievi si sono cimentanti con vere e proprie prove di guida a bordo di bici e macchine a pedali, in un percorso stradale studiato e realizzato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Castelfidardo, corredato di segnali di ogni tipo e perfino di un impianto semaforico. Ieri, nella rinnovata Arena IV Luglio davanti alle scuole medie della città della fisarmonica, si è tenuta l’esercitazione dell’unità cinofila antidroga di stanza al comando della Polizia locale di Tolentino, che ha suggellato il completamento del percorso di educazione alla legalità promosso in seno al progetto "Scuole sicure" del Ministero dell’Interno e Prefettura di Ancona. Una cornice entusiasta di circa 200 studenti delle classi terze medie degli istituti comprensivi "Mazzini" e "Soprani" ha fatto da sfondo alle performance di Billy, un bellissimo pastore tedesco che dopo un anno di specifico addestramento compiuto assieme al suo conduttore, l’assistente capo della Polizia locale Giorgio Aringoli, è adesso a tutti gli effetti un cane arruolato nei ranghi della polizia locale perché capace di scovare sostanze stupefacenti in ogni contesto e luogo.