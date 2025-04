Esino, la piena cancella parte della ciclabile

Argini in sofferenza dopo la piena dell’Esino dell’ultimo fine settimana: il Comune di Jesi guarda a Palazzo Raffaello, Ancona, e chiede alla Regione Marche "un tempestivo intervento per la messa in sicurezza". Due punti hanno mostrato criticità, entrambi a meno di mezzo chilometro dal nuovo ponte San Carlo: si tratta di due importanti erosioni delle sponde. In un caso, il fiume ha cancellato un tratto della pista ciclabile. Nell’altro, invece, ha lambito una strada comunale. Ecco spiegata, quindi, l’urgenza di ripristinare quanto prima quelle porzioni, ora più vulnerabili. Conseguenza della rilevante portata d’acqua, in seguito alle insistenti piogge. Specie quelle di venerdì, i cui effetti si sono visti soprattutto all’indomani, in quel sabato di assoluta allerta quando l’Esino ha superato la soglia di allarme già dalle prime ore del mattino. Tanto che, dopo l’immediata apertura del Centro operativo comunale (Coc), erano arrivate le raccomandazioni alla popolazione residente in prossimità del fiume di restare ai piani alti e limitare gli spostamenti. I tecnici comunali hanno geolocalizzato i punti di erosione delle sponde, posti a meno di 500 metri dall’infrastruttura inaugurata recentemente, proprio dove l’Esino si caratterizza per una doppia curvatura. La prima erosione – sulla sponda sinistra, a 450 metri dal ponte – ha riguardato un fronte di circa 50 metri, per una profondità di diversi metri, inghiottendo una parte della pista ciclabile esistente (compresa quella regionale in fase di realizzazione, il cui tracciato era stato già deviato a causa di una pregressa erosione avvenuta alcuni mesi fa). La pista, ovviamente, è stata transennata ed è stata disposta l’ordinanza che ne vieta l’utilizzo nell’intero tratto compreso tra le vie del Moreggio e Esino. Poco più a valle – e cioè a circa 250 metri dal ponte San Carlo – la successiva erosione ha interessato la sponda destra: in questo caso il fronte è stato maggiore, di circa 100 metri, anche qui per una profondità di diversi metri, arrivando a lambire una strada comunale che, al momento, è stata interdetta alla circolazione di veicoli e pedoni. Fortunatamente la via raggiunge soltanto un’abitazione, che attualmente non risulta abitata. Anche attraverso la planimetria dall’alto, il Comune ha evidenziato le zone interessate e i danni compiuti dalla piena del fiume. Per questi motivi i tecnici comunali "fanno presente che entrambe le situazioni sono in fase di peggioramento ad ogni evento critico che incide sul livello del fiume Esino e si trovano non lontano anche dal nucleo abitato su entrambe le sponde con possibile aumento del pericolo ad ogni ulteriore piena – si è letto in una nota del Municipio jesino –. Di qui la richiesta di mettere in atto quanto necessario al fine di garantire la sicurezza del nucleo abitato e delle infrastrutture comunali".