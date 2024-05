Esordio flop per Barontini . Il mezzofondista si ritira

Gli otto mesi lontano dalle gare hanno pesato sulle gambe di Simone Barontini. Sabato sera, all’esordio in gara nel 2024, il mezzofondista dorico, pluricampione italiano sia indoor che outdoor, non ha concluso la gara di Chorzow. Negli 800 metri corsi nel meeting polacco Barontini si è fermato ai 600 metri. "Non per problemi fisici - ha tenuto a precisare il suo allenatore, Fabrizio Dubbini - ma per la difficoltà di gestire questo tipo di gara. Il passaggio a metà gara molto veloce si è fatto sentire visti i tanti mesi che non gareggiava". Barontini - che aveva rimandato nelle scorse settimane per un paio di volte il debutto visto che era reduce da problemi muscolari - sarà atteso prossimamente forse da altre due gare prima dell’appuntamento di giugno con gli Europei di Roma. Il portacolori delle Fiamme Azzurre, 25 anni, potrebbe gareggiare il 22 maggio a Marsiglia e tre giorni dopo a Nantes. Sabato sempre a Chorzow intanto negli 800 metri è stato grande protagonista l’altro azzurro, Catalin Tecuceanu. Entusiasmante la vittoria dell’azzurro nel crono di 1:44:22 con il record personale superato di oltre mezzo secondo. Un netto progresso per il veneto delle Fiamme Oro, autore di 1:44.79 nella scorsa estate. È il miglior crono di un italiano negli ultimi 24 anni e il sesto di sempre in campo nazionale, con lo standard per i Giochi di Parigi che era fissato a 1:44.70. Quando mancano meno di tre settimane agli Europei di Roma, diventa anche il leader della stagione a livello continentale: sarà tra i protagonisti dell’evento allo stadio Olimpico dal 7 al 12 giugno. Prosegue così la crescita del 24enne mezzofondista, già in luce durante l’inverno con il record italiano indoor di 1:45.00 e il quarto posto ai Mondiali in sala. Nello stadio polacco del trionfo azzurro agli Europei a squadre di un anno fa, l’atleta allenato da Gianni Ghidini coglie un successo di prestigio nella tappa Silver del Continental Tour con una progressione irresistibile sorpassando negli ultimi metri l’algerino Mohamed Ali Gouaned (1:44.42), terzo il keniano argento olimpico Ferguson Rotich (1:45.10). A proposito di Europei e azzurri oggi sarà presentata ufficialmente a Roma la nuova maglia azzurra delle Squadre Nazionali di atletica alle ore 12, all’Auditorium del Maxxi-Museo Nazionale delle arti del XXI secolo, nell’evento Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.