"Esperienza e nuove idee per il buon governo"

"Siamo un gruppo di persone che rappresenta un mix di esperienza, nuove idee, entusiasmo e competenza al servizio della comunità falconarese: scendiamo in campo per proseguire il buon governo dell’amministrazione guidata da Stefania Signorini". Clima disteso, sorrisi e tanta determinazione, ieri, alla presentazione della lista Uniti per Falconara. Quella che, per tutti, è considerata la lista dei "big" e pronta a correre ancora per confermare la Prof al Castello. Sedici nomi, tra cui alcuni di spicco nella politica marchigiana e locale. A partire dall’ex primo cittadino e attuale assessore regionale Goffredo Brandoni, schierato da capolista e seduto, non a caso, al fianco di Signorini: "Mi ricandido perché credo che vada portato avanti un lavoro di 15 anni dove abbiamo migliorato la città: vorrei dare ancora il mio piccolo contributo e proverò a farlo accanto a tanti amici".

Quelli di sempre, come l’assessore a Urbanistica e Commercio Clemente Rossi, presente e carico ("Le sensazioni sono positive", confida), e il vicesindaco Raimondo Mondaini (assente per ragioni personali). E le conferme non finiscono. Basti pensare al capogruppo Upf e presidente della Commissione Ambiente, Giorgia Fiorentini, o Stefania Marini, che guida la Commissione Servizi sociali. E poi i ritorni, alcuni dei quali eccellenti: come l’ex assessore a Cultura e Sport, Marco Giacanella, ma anche Carmelino Proto (che alle elezioni 2018 era capolista di Ridisegnare Domani). Gli altri provengono dalla società civile: il tecnico Riccardo Michelangeli, la coordinatrice infermieristica Lidia Fontana e la casalinga Marilena Solazzi, già in orbita Upf; le new entry Francesco Patrignani e Luca Michele Coccia (imprenditori), Gianluca Gasperoni (tecnico informatico) e Silvia Cionchetti (impiegata).

E a proposito di big, in Upf trovano posto anche i coniugi Andrea Paci (consulente aziendale) ed Elisa Penna (docente), rappresentanti della quota Lega che, senza simboli, ha scelto di stare dalla parte della Prof.

"Era la strada giusta da seguire e sosteniamo convinti la ricandidatura di Stefania". La lista fissa le priorità: "Riteniamo sia giusto ripartire dagli ottimi risultati raggiunti. Questa legislatura ha saputo intercettare oltre 35 milioni di euro di fondi extra comunali, grazie ai quali sono state o saranno realizzate opere decisive per la città. Continueremo a investire nell’edilizia scolastica, nel patrimonio comunale (menzione speciale per le strutture sportive), ma il sogno resta il teatro cittadino". Non mancano poi le stoccate al centrosinistra, alla guida della città fino al 2018: "Non dimentichiamo da dove siamo parti: una città oberata da una montagna di debiti. Abbiamo dimostrato di saper governare bene, nonostante un bilancio abbottonato, dando futuro e prospettiva a Falconara e ai falconaresi". Signorini è entusiasta e ringrazia tutti per l’impegno: "Orgogliosa di avervi al mio fianco".

Giacomo Giampieri