Esperimenti sulla capillarità, premiate le scuole

Le scuole primarie e secondarie di I grado dei 43 comuni serviti da Viva Servizi hanno effettuato degli esperimenti sul tema della capillarità partecipando al concorso proposto sul portale DidatticaViva.it che metteva in palio un premio in denaro da poter utilizzare per acquistare materiale scolastico. La premiazione nell’ambito di “Fosforo: la festa della scienza”, ha visto la partecipazione delle classi finaliste del concorso nella rispettiva categoria. Per la scuola primaria i vincitori sono gli studenti della classe 4’A della Scuola “A. Di Nuzio” IC Imondi Romagnoli di Fabriano.