Esplode "botti" in ospedale. Un rom sotto processo

Erano passati cinque minuti alla mezzanotte quando, in una corte interna dell’ospedale di Torrette era iniziata una esplosione in serie di razzi pirotecnici. Era la notte di Capodanno ma l’episodio aveva creato una certa preoccupazione, visto il luogo di riposo di malati ricoverati. A compiere il gesto erano state delle persone esterne alla struttura, Né degenti né parenti. Fatte le indagini c’era stato un sospettato, un 40enne anconetano di origine rom, che è finito a processo per invasione di edificio, disturbo del riposo ed esplosioni pericolose. II fatto risale al 1 gennaio del 2020. Stando alle accuse l’imputato sarebbe riuscito a forzare una porta di ingresso dell’ospedale per entrare al suo interno. Una volta dentro avrebbe raggiunto, in concorso con altri che non sono stati mai identificati, una corte del nosocomio, al piano zero. Li, a mezzanotte e 5 minuti, aveva iniziato a sparare fuochi d’artificio che avevano illuminato a giorno il cielo sopra Torrette. La direzione dell’ospedale aveva avviato una indagine e denunciato l’intrusione da parte di persone esterne dentro la struttura sanitaria. Approfondendo erano state poi le forze dell’ordine ad arrivare al 40enne che non ha mai ammesso i fatti. Questo però non gli ha evitato la denuncia a piede libero. La sua posizione è finita a giudizio davanti alla giudice Alessandra Alessandroni che ieri ha aperto l’istruttoria rinviando però subito l’inizio del dibattimento ad una nuova data perché il difensore dell’imputato aveva rinunciato al mandato. In aula è stato sostituito da un difensore presente per un’altra causa, che è stato chiamato in sostituzione solo per effettuare il rinvio dell’udienza a giugno per permettere una nuova nomina di fiducia del legale. L’imputato sarebbe anche recidivo sui reati contestati che sono comunque tutte da dimostrare. ma. ver.