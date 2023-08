Esplosione a bordo di un peschereccio: due marinai ustionati a Senigallia, uno è grave

Senigallia (Ancona), 27 agosto 2023 - Due marinai, che stavano lavorando a bordo di un peschereccio, sono stati investiti da un'improvvisa esplosione e sono rimasti ustionati, uno è in condizioni molto gravi.

L'imbarcazione era attraccata a una banchina del porto di Senigallia.

Da una prima ricostruzione dei fatti i due uomini, il comandante e un marinaio, stavano pulendo la ghiacciaia dell'imbarcazione: per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe esplosa una bombola di poliuretano espanso generando un incendio sotto coperta. Il marinaio è riuscito a chiedere aiuto prima di tuffarsi in mare, dove è stato soccorso da alcune persone presenti al momento in banchina, mentre i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il peschereccio. I due marittimi sono stati ricoverati all'ospedale regionale di Torrette di Ancona.